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В закрытом поселке края подросток «заминировал» спорткомплекс

Главная Происшествия
Красноярск
15:08 14 Января 2020
происшествия, красноярск, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В закрытом поселке Солнечный Красноярского края 16-летний подросток «заминировал» спорткомплекс - старшеклассник не хотел идти на урок физкультуры, рассказали в региональной полиции. 

После анонимного звонка в правоохранительные органы пришлось эвакуировать спортивный объект - никаких взрывоопасных предметов внутри специалисты не обнаружили. 

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность звонившего. Им оказался несовершеннолетний 2004 года рождения. Как установили сотрудники полиции и ФСБ, причиной ложного звонка стало нежелание подростка идти на урок физкультуры», - говорится в сообщении. 

На парня завели уголовное дело - ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

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