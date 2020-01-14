В закрытом поселке края подросток «заминировал» спорткомплекс

В закрытом поселке Солнечный Красноярского края 16-летний подросток «заминировал» спорткомплекс - старшеклассник не хотел идти на урок физкультуры, рассказали в региональной полиции.

После анонимного звонка в правоохранительные органы пришлось эвакуировать спортивный объект - никаких взрывоопасных предметов внутри специалисты не обнаружили.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность звонившего. Им оказался несовершеннолетний 2004 года рождения. Как установили сотрудники полиции и ФСБ, причиной ложного звонка стало нежелание подростка идти на урок физкультуры», - говорится в сообщении.

На парня завели уголовное дело - ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.