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Охотник по ошибке застрелил красноярца из ружья

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Красноярск
13:51 14 Января 2020
происшествия, красноярка, охотник
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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48-летний житель поселка Почет по ошибке застрелил 37-летнего красноярца, приняв его за медведя. Охотник выстрелил в мужчину из ружья. Инцидент произошел в начале января в Абанском районе края. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета. 

Потерпевший приехал к своим приятелям в Абанский район - мужчины собрались на охоту. 

«Перед этим они распределили места, на которых будут находиться во время загона зверя. Однако, 37-летний мужчина без предупреждения товарищей изменил свое местоположение, спрятавшись в чаще леса. Его 48-летний приятель, учитывая плохую видимость, принял его за силуэт зверя и выстрелил. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте происшествия», - рассказали в ведомстве. 

По факту смерти красноярца возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, подозреваемый полностью признал свою вину.  

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