Охотник по ошибке застрелил красноярца из ружья

48-летний житель поселка Почет по ошибке застрелил 37-летнего красноярца, приняв его за медведя. Охотник выстрелил в мужчину из ружья. Инцидент произошел в начале января в Абанском районе края. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Потерпевший приехал к своим приятелям в Абанский район - мужчины собрались на охоту.

«Перед этим они распределили места, на которых будут находиться во время загона зверя. Однако, 37-летний мужчина без предупреждения товарищей изменил свое местоположение, спрятавшись в чаще леса. Его 48-летний приятель, учитывая плохую видимость, принял его за силуэт зверя и выстрелил. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте происшествия», - рассказали в ведомстве.

По факту смерти красноярца возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, подозреваемый полностью признал свою вину.