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Летевший из Красноярска самолет экстренно приземлился в Перми

Главная Происшествия
Красноярск
13:00 14 Января 2020
происшествия, красноярск, москва
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Самолет авиакомпании S7 Airlines, перевозивший пассажиров из Красноярска в Москву, экстренно сел в Перми из-за недомогания мужчины. Об этом журналистам рассказали представители пермского аэропорта «Большое Савино».

Пассажиру стало плохо из-за низкого давления - экипаж лайнера принял решение совершить экстренную посадку. Борт приземлился в 7:33 по местному времени - мужчине оказали медицинскую помощь, после чего его госпитализировали в больницу. 

Отмечается, что самолет вылетел в Москву спустя час - в 8:42. О состоянии пассажира больше ничего не сообщается.  

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