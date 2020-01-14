Летевший из Красноярска самолет экстренно приземлился в Перми

Самолет авиакомпании S7 Airlines, перевозивший пассажиров из Красноярска в Москву, экстренно сел в Перми из-за недомогания мужчины. Об этом журналистам рассказали представители пермского аэропорта «Большое Савино».

Пассажиру стало плохо из-за низкого давления - экипаж лайнера принял решение совершить экстренную посадку. Борт приземлился в 7:33 по местному времени - мужчине оказали медицинскую помощь, после чего его госпитализировали в больницу.

Отмечается, что самолет вылетел в Москву спустя час - в 8:42. О состоянии пассажира больше ничего не сообщается.