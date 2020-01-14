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Вертолет Ми-26 аварийно сел в Назаровском районе

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Красноярск
10:37 14 Января 2020
вертолет, красноярск, происшествия
Источник: Енисей
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Вертолет Ми-26 накануне вечером совершил аварийную посадку в Назаровском районе Красноярского края - пострадавших в результате ЧП нет. 

По данным ТАСС, вертолет принадлежит структуре МЧС. В районе села Павловка у Ми-26, летевшего из Красноярска в Новосибирск, произошли проблемы с подшипником - экипаж решил идти на посадку. На борту находились девять человек, в основном это техперсонал. 

Отметим, что вертолет осуществлял перелет на один из ремонтных заводов в Новосибирске. Сегодня, 14 января, его доставят в пункт назначения. 

Напомним, 10 января аварийную посадку на севере края совершил вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа». Воздушное судно, на борту которого было 17 человек, экстренно приземлилось в 206 километрах северо-восточнее Хатанги. 

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