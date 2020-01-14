Вертолет Ми-26 аварийно сел в Назаровском районе

Вертолет Ми-26 накануне вечером совершил аварийную посадку в Назаровском районе Красноярского края - пострадавших в результате ЧП нет.

По данным ТАСС, вертолет принадлежит структуре МЧС. В районе села Павловка у Ми-26, летевшего из Красноярска в Новосибирск, произошли проблемы с подшипником - экипаж решил идти на посадку. На борту находились девять человек, в основном это техперсонал.

Отметим, что вертолет осуществлял перелет на один из ремонтных заводов в Новосибирске. Сегодня, 14 января, его доставят в пункт назначения.

Напомним, 10 января аварийную посадку на севере края совершил вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа». Воздушное судно, на борту которого было 17 человек, экстренно приземлилось в 206 километрах северо-восточнее Хатанги.