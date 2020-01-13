В Красноярске пресекли канал незаконной миграции иностранцев

В Красноярске арестовали двух местных жителей, организовавших канал незаконной миграции иностранцев. Подозреваемые работали через подставную фирму, оформляя фальшивые трудовые договоры с мигрантами. Кроме того, компания незаконно ставила приезжих на миграционный учет. Об этом рассказали в УФСБ по Красноярскому краю.

«В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК России. Центральным районным судом Красноярска им назначена мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в ведомстве.

Сейчас силовики устанавливают всех причастных к организации незаконной миграции.

«Выявляются иные эпизоды преступной деятельности подозреваемых», - пояснили в ФСБ.

За совершенное преступление фигурантам грозит до семи лет тюрьмы.