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В Красноярске пресекли канал незаконной миграции иностранцев

Главная Происшествия
Красноярск
13:47 13 Января 2020
происшествия, красноярск, мигранты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске арестовали двух местных жителей, организовавших канал незаконной миграции иностранцев. Подозреваемые работали через подставную фирму, оформляя фальшивые трудовые договоры с мигрантами. Кроме того, компания незаконно ставила приезжих на миграционный учет. Об этом рассказали в УФСБ по Красноярскому краю. 

«В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК России. Центральным районным судом Красноярска им назначена мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в ведомстве. 

Сейчас силовики устанавливают всех причастных к организации незаконной миграции. 

«Выявляются иные эпизоды преступной деятельности подозреваемых», - пояснили в ФСБ. 

За совершенное преступление фигурантам грозит до семи лет тюрьмы. 

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