Красноярца осудят за серию краж из кафе

40-летнего жителя Красноярска отправят под суд за серию краж из заведений общепита. Ему грозит до пяти лет тюрьмы за 14 эпизодов, рассказали в городской полиции.

Мужчина совершал ограбления в разных районах Красноярска - он проникал в кафе через служебный вход и забирал ценные вещи: пивные кеги, напольные весы, сотовые телефоны персонала и другое.

«Похищенное красноярец продавал знакомым. Общий ущерб от действий мужчины составил более 150 тысяч рублей», - пояснили в ведомстве.

Отметим, что мужчина уже был судим. Новое уголовное дело уже направлено в суд.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали о похожей серии краж из красноярских заведений. Преступника даже засекли камеры видеонаблюдения.