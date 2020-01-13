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Красноярца осудят за серию краж из кафе

Главная Происшествия
Красноярск
12:08 13 Января 2020
происшествия, красноярск, кража
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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40-летнего жителя Красноярска отправят под суд за серию краж из заведений общепита. Ему грозит до пяти лет тюрьмы за 14 эпизодов, рассказали в городской полиции. 

Мужчина совершал ограбления в разных районах Красноярска - он проникал в кафе через служебный вход и забирал ценные вещи: пивные кеги, напольные весы, сотовые телефоны персонала и другое.

«Похищенное красноярец продавал знакомым. Общий ущерб от действий мужчины составил более 150 тысяч рублей», - пояснили в ведомстве. 

Отметим, что мужчина уже был судим. Новое уголовное дело уже направлено в суд. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали о похожей серии краж из красноярских заведений. Преступника даже засекли камеры видеонаблюдения. 

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