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Банду кредитных мошенников осудят в Минусинске

Главная Происшествия
Красноярск
16:00 10 Января 2020
происшествия, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Минусинске ждут суда кредитные мошенники, обманувшие три банка. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. 

Преступная группа начала орудовать в 2018 году. Житель Минусинска, «обладая познаниями с сфере кредитования», создал банду - в нее вошли еще четыре человека.

«Фигуранты подыскивали в деревнях Минусинского и Курагинского районов социально неблагополучных граждан, склоняли их к незаконному получению кредита в банке, заверяя, что отдавать его не придется. Получив согласие, злоумышленники изготавливали поддельные документы о трудоустройстве, поддельные штампы о регистрации по месту жительства, некоторых граждан даже обеспечивали чистой одеждой и возили в парикмахерские, придавая им вид благонадежных заемщиков», - рассказали в ведомстве. 

Заемщиков обучали, как брать кредиты в финансовых организациях, а также что нужно говорить сотрудникам банков. В итоге им одобряли займы на сумму от 250 до 650 тысяч рублей. 

«Полученные деньги члены преступной группы делили между собой, при этом кредитную задолженность перед банком никто не погашал», - пояснили в прокуратуре.

Всего совершено восемь подобных преступлений. На лидера банды завели уголовное дело по статье «мошенничество». Ему грозит до десяти лет тюрьмы. 

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