Вертолет Ми-8 со школьниками на борту аварийно сел на севере Красноярского края

Вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» совершил аварийную посадку в 206 километрах северо-восточнее Хатанги на севере Красноярского края. Об этом говорится в оперативных сводках ГУ МЧС по региону.

«10 января в 12:40 поступила информация об аварийной посадке вертолета Ми-8. На место происшествия вылетел борт РКЦПС со спасателями», - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

По предварительной информации, борт перевозил школьников после новогодних каникул. Всего в вертолете находилось 14 человек и три члена экипажа. Никто из них не пострадал.

Причиной аварийной посадки вертолета называют отказ двигателя. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре пояснили, что у судна сработал один из датчиков неисправности. Командир принял решение посадить вертолет на одну из выбранных площадок. По данному факту сейчас проводится проверка.

Напомним, 25 декабря вертолет авиакомпании «КрасАвиа» при взлете попал в снежный вихрь, после чего совершил жесткое приземление. Ми-8 должен был перевезти пассажиров из Байкита на Юрубченское месторождение. Пострадали 16 человек.