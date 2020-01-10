В Курагинском районе прекратили поиски без вести пропавших золотодобытчиков

Власти Красноярского края прекратили поиски без вести пропавших рабочих на золотодобывающем участке в Курагинском районе. Кроме того, отменен режим ЧС, который был введен после прорыва дамб. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правительства региона Анатолий Цыкалов.

Угрозы для близлежащих поселков нет. На всех дамбах специалисты произвели слив воды.

Напомним, 19 октября в Курагинском районе на реке Сейба произошло обрушение пяти самовольно построенных дамб. Хлынувшая из каскадов воды обрушилась на бараки, где проживали рабочие. В результате ЧП погибли 28 человек. Трое числятся пропавшими без вести - их искали до наступления морозов.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Под арестом сейчас находятся директор золотодобывающей компании «Сисим» Максим Ковальков и еще двое сотрудников организации.