10 января
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае под суд отправят крупного контрабандиста леса

Главная Происшествия
Красноярск
11:18 10 Января 2020
происшествия, красноярск, лес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Руководителя одного из лесопромышленных предприятий Лесосибирска отправят под суд за контрабанду леса, сообщили в краевой полиции. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы. 

По версии следствия, бизнесмен незаконно отправлял древесину через таможню, предоставляя на границе подложную декларацию. Сумма ущерба составила 9 млн рублей. 

«Кроме того, установлено, что 27-летний руководитель предприятия умышленно уклонился от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Сумма незачисленных денежных средств составила более 11 млн рублей», - пояснили в ведомстве. 

На контрабандиста завели уголовные дела - ему грозит тюремный срок и штраф до миллиона рублей. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На мусорном заводе под Красноярском нашли новорожденную девочку

На мусорном заводе под Красноярском нашли новорожденную девочку

10 Января 2020 г.
Следователи разыскивают мать ребенка
Новости Красноярска: Застройщика проблемных домов на Грунтовой ждет суд

Застройщика проблемных домов на Грунтовой ждет суд

9 Января 2020 г.
Ему грозит до 10 лет тюрьмы за обман дольщиков
Новости Красноярска: В Иране потерпел крушение украинский пассажирский самолет

В Иране потерпел крушение украинский пассажирский самолет

8 Января 2020 г.
Boeing-737 отправлялся из аэропорта Тегерана в Киев
Новости Красноярска: Склад с нелегальным алкоголем нашли в центре Красноярска

Склад с нелегальным алкоголем нашли в центре Красноярска

6 Января 2020 г.
Он располагался на территории рынка
Новости Красноярска: Более 500 упаковок снюса изъяли из красноярских магазинов

Более 500 упаковок снюса изъяли из красноярских магазинов

5 Января 2020 г.
Проверено более 140 торговых точек
Новости Красноярска: На севере края ждут ледоход и новых подтоплений

На севере края ждут ледоход и новых подтоплений

4 Января 2020 г.
Виной всему теплая погода
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Прокуратура проверила цирк-шапито у красноярского ТРЦ

Прокуратура проверила цирк-шапито у красноярского ТРЦ

9 Января 2020 г.
Никаких нарушений не выявлено
Новости Красноярска: В январе откроют продажи билетов на теплоходы до Дудинки

В январе откроют продажи билетов на теплоходы до Дудинки

9 Января 2020 г.
Стоимость самой бюджетной поездки стартует от 11,5 тысяч рублей
Новости Красноярска: Небольшое похолодание ожидается в Красноярске

Небольшое похолодание ожидается в Красноярске

5 Января 2020 г.
Ночью ожидаются 20-градусные морозы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19