В Красноярском крае под суд отправят крупного контрабандиста леса

Руководителя одного из лесопромышленных предприятий Лесосибирска отправят под суд за контрабанду леса, сообщили в краевой полиции. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

По версии следствия, бизнесмен незаконно отправлял древесину через таможню, предоставляя на границе подложную декларацию. Сумма ущерба составила 9 млн рублей.

«Кроме того, установлено, что 27-летний руководитель предприятия умышленно уклонился от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Сумма незачисленных денежных средств составила более 11 млн рублей», - пояснили в ведомстве.

На контрабандиста завели уголовные дела - ему грозит тюремный срок и штраф до миллиона рублей.