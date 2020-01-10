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На мусорном заводе под Красноярском нашли новорожденную девочку

Главная Происшествия
Красноярск
10:30 10 Января 2020
происшествия, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи разыскивают мать новорожденной девочки, тело которой в канун Нового года нашли на территории мусоросортировочного завода ООО «РостТех» в Березовском районе. 

По данным судмедэкспертов, девочка родилась живой - кто-то нанес ей травмы, от которых она в последствии скончалась. 

«По предварительному заключению судмедэкспертизы, травма ребенку причинена прижизненно», - говорится в сообщении следственного комитета. 

Красноярцев просят помочь в расследовании уголовного дела.   

«Просьба ко всем, кто обладает информацией о девушках и женщинах, находившихся в состоянии беременности в 2019 году с датой примерных родов, выпадающей на декабрь 2019 года или январь 2020 года, о результатах родов и судьбе ребенка которых ничего неизвестно, обратиться с данной информацией по тел: 296-44-14», - пояснили в ведомстве.  

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