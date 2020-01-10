На мусорном заводе под Красноярском нашли новорожденную девочку

Следователи разыскивают мать новорожденной девочки, тело которой в канун Нового года нашли на территории мусоросортировочного завода ООО «РостТех» в Березовском районе.

По данным судмедэкспертов, девочка родилась живой - кто-то нанес ей травмы, от которых она в последствии скончалась.

«По предварительному заключению судмедэкспертизы, травма ребенку причинена прижизненно», - говорится в сообщении следственного комитета.

Красноярцев просят помочь в расследовании уголовного дела.