Застройщика проблемных домов на Грунтовой ждет суд

40-летний директор красноярской строительной компании пойдет под суд за обман 152 дольщиков. Сумма ущерба составила 186 млн рублей, рассказали в краевой полиции.

Имя подсудимого и название фирмы в ведомстве не раскрывают. Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, речь идет о компании «Сибстройинвест». Застройщик занимался строительством домов на Грунтовой и пр. Металлургов.

По данным следствия, руководитель компании заключал договоры уступки прав на объекты долевого строительства. Полученные от краснояцев деньги мужчина использовал не по назначению - он отправлял средства на погашение задолженности перед другими людьми.

«В результате противоправных действий 152 участника долевого строительства признаны потерпевшими. Во время следствия были допрошены более 1000 человек, проведены многочисленные судебные экспертизы. Общая сумма причиненного ущерба превысила 186 млн рублей», - пояснили в ведомстве.

За указанные нарушения директору фирмы грозит до 10 лет тюрьмы. Уголовное дело уже направлено в суд.

Напомним, ранее наблюдательный совет Фонда защиты прав обманутых дольщиков принял решение достроить проблемные дома компании «Сибстройинвест». Многоэтажки находятся по ул. Грунтовой, 28 А в Красноярске.