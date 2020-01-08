В Иране потерпел крушение украинский пассажирский самолет

Boeing - 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана.

По сообщила консульская служба украинского МИД, пассажиры рейса и экипаж погибли. Погибли, по последней информации, 176 человек

Причины крушения сейчас выясняются.

Глава управления ЧС сообщил РИА Новости, что большинство пассажиров разбившегося в Тегеране пассажирского самолета - граждане Ирана.

Росавиация в телеграмме рекомендует российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами. Об этом рассказали в ТАСС. Такое предписание связано с рисками для гражданских воздушных судов, рекомендация действует до последующего извещения Росавиации.

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