Склад с нелегальным алкоголем нашли в центре Красноярска

В Красноярске полицейские изъяли несколько партий нелегального алкоголя. Так, на территории рынка в Центральном районе города правоохранители обнаружили более пяти тысяч канистр с этиловым спиртом. Каждая рассчитана на пять литров, сообщили в ГУ МВД по краю.

Силовики вышли и на цех, где производился фальсификат. Он находился в Ленинском районе Красноярска.

«В общей сложности оперативники изъяли из незаконного оборота более 3 тысяч бутылок с готовой немаркированной продукцией и около 5,5 литров спирта. Стоимость изъятой продукции составляет более 1,6 млн рублей», - говорится в сообщении ведомства.

Полицейским удалось задержать подозреваемого в незаконном обороте - им оказался 40-летний красноярец. На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.