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Склад с нелегальным алкоголем нашли в центре Красноярска

Главная Происшествия
Красноярск
12:16 6 Января 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Красноярске полицейские изъяли несколько партий нелегального алкоголя. Так, на территории рынка в Центральном районе города правоохранители обнаружили более пяти тысяч канистр с этиловым спиртом. Каждая рассчитана на пять литров, сообщили в ГУ МВД по краю. 

Силовики вышли и на цех, где производился фальсификат. Он находился в Ленинском районе Красноярска. 

«В общей сложности оперативники изъяли из незаконного оборота более 3 тысяч бутылок с готовой немаркированной продукцией и около 5,5 литров спирта. Стоимость изъятой продукции составляет более 1,6 млн рублей», - говорится в сообщении ведомства. 

Полицейским удалось задержать подозреваемого в незаконном обороте - им оказался 40-летний красноярец. На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. 

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