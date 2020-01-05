Более 500 упаковок снюса изъяли из красноярских магазинов

В Красноярске и крупных городах края сотрудники Роспотребнадзора и полицейские проверили более 140 магазинов, в которых продаются никотиносодержащие вещества. С полок торговых точек со 2 января было изъято более 500 упаковок снюса - некурительного продукта.

Причины изъять партии из оборота у правоохранителей были следующие:

«Индивидуальные предприниматели предоставляли копии сертификатов, которые не соответствуют требованиям при реализации этой продукции, так как этот товар является продуктом пищевого потребления, на что требуется соответствующая декларация качества продукции. Кроме того, указанная в сертификатах информация расходятся с данными действующих организаций, в некоторых случаях ИНН организации не верен, либо продукция, выпускаемая организацией не соответствует товару, указанному в сертификате», - рассказали в краевой полиции.

Предпринимателей привлекли к административной ответственности. Борьба с продавцами снюса ведется и в интернете. Специалисты через суд требуют заблокировать сайты, где осуществляется незаконная продажа табачной продукции.

Красноярцев просят жаловаться на продавцов снюса и других никотиносодержащих товаров. Сделать это можно, позвонив по телефону: 8(391)226-89-50.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что два школьника из Железногорска отравились снюсом. Мальчиков удалось спасти. Красноярские медики утверждают, что такие вещества вызывают привыкание и содержат предельное количество никотина.