На севере края ждут ледоход и новых подтоплений

На севере края МЧС прогнозирует подвижки льда, кратковременный ледоход и резкие колебания уровня воды. Виной всему - аномально теплая для начала января погода.

В данный момент подтопления зафиксированы в поселках Абалаково и Стрелка. Там вода за последние сутки поднялась на 67 сантиметров. При этом термометр показывает всего минус три градуса.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, такая обстановка продержится до 7 января.

Как заявили в краевом ГУВД, в связи с осложнением обстановки, связанной с прохождением кромки льда на реке Енисей в районе поселков Абалаково и Стрелка, полицейские переведены в усиленный режим несения службы. В настоящее время восемь сотрудников полиции работают в поселке Стрелка, еще один участковый уполномоченный в Абалаково.