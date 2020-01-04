4 января
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На севере края ждут ледоход и новых подтоплений

Главная Происшествия
Красноярск
14:36 4 Января 2020
потепление, север, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На севере края МЧС прогнозирует подвижки льда, кратковременный ледоход и резкие колебания уровня воды. Виной всему - аномально теплая для начала января погода. 

В данный момент подтопления зафиксированы в поселках Абалаково и Стрелка. Там вода за последние сутки поднялась на 67 сантиметров. При этом термометр показывает всего минус три градуса. 

По прогнозам Среднесибирского УГМС, такая обстановка продержится до 7 января.

Как заявили в краевом ГУВД, в связи с осложнением обстановки, связанной с прохождением кромки льда на реке Енисей в районе поселков Абалаково и Стрелка, полицейские переведены в усиленный режим несения службы. В настоящее время восемь сотрудников полиции работают в поселке Стрелка, еще один участковый уполномоченный в Абалаково.

«Полицейские охраняют общественный порядок, а также ориентированы на оказание помощи гражданам во взаимодействии с сотрудниками МЧС. В Лесосибирске угрозы подтопления нет», - заявили в полиции.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Глава Козульского района Красноярского края арестован за взятку

Глава Козульского района Красноярского края арестован за взятку

3 Января 2020 г.
Он пойман с поличным
Новости Красноярска: Красноярские бизнесмены-мошенники предстанут перед судом

Красноярские бизнесмены-мошенники предстанут перед судом

3 Января 2020 г.
Они выманили у горожан 129 млн рублей
Новости Красноярска: Следователи назвали причину пожара с погибшими в Шушенском районе

Следователи назвали причину пожара с погибшими в Шушенском районе

30 Декабря 2019 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Из больницы выписали почти всех пострадавших при жесткой посадке Ми-8 на севере края

Из больницы выписали почти всех пострадавших при жесткой посадке Ми-8 на севере края

30 Декабря 2019 г.
В стационаре остается один человек
Новости Красноярска: Красноярец лишился крупной суммы денег во время ужина в ресторане

Красноярец лишился крупной суммы денег во время ужина в ресторане

30 Декабря 2019 г.
И это, по словам очевидцев, не единственный случай в городе
Новости Красноярска: В Красноярском крае сиротам предоставили квартиры с плесенью

В Красноярском крае сиротам предоставили квартиры с плесенью

30 Декабря 2019 г.
Следственный комитет проводит проверку
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Московский урбанист назвал набережную Дивногорска лучшим общественным пространством России

Московский урбанист назвал набережную Дивногорска лучшим общественным пространством России

30 Декабря 2019 г.
Блогер составил рейтинг по итогам 2019 года
Новости Красноярска: В красноярском аэропорту рассказали о создании мест для курения

В красноярском аэропорту рассказали о создании мест для курения

30 Декабря 2019 г.
Точные даты пока не называются
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали о погоде в январе

Красноярцам рассказали о погоде в январе

30 Декабря 2019 г.
Ожидается аномально теплый месяц
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19