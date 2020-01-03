Глава Козульского района Красноярского края арестован за взятку

Глава Козульского района Красноярского края задержан за взятку. Информация о задержании «должностного лица» опубликована на сайте краевой полиции. В самом ГУВД личность задержанного опосредованно подтверждают.

«При задержании мужчина скинул в снег денежные средства в сумме около 100 тысяч рублей, переданные ему посредником, в качестве взятки за обеспечение победы в государственном контракте по ремонту крыши районного Дома культуры п. Козулька. Полицейские не исключают, что мужчина в 2018 и 2019 годах неоднократно получал денежные средства от неработающего жителя Красноярска 1963 г.р. в качестве взяток за обеспечение побед в государственных контрактах», - говорится на сайте ведомства.

В данный момент возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» в отношении должностного лица и «Посредничество во взяточничестве» в отношении жителя краевого центра. Максимальное наказание - 12 и 10 лет лишения свободы, соответственно. Решением суда глава района арестован, посредник - под подпиской о невыезде.

Добавим, главой Козульского района является Федор Владимирович Гардт. В должности он с 2005 года.