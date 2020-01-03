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Красноярские бизнесмены-мошенники предстанут перед судом

Главная Происшествия
Красноярск
10:40 3 Января 2020
вклады, мошенники, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярские бизнесмены-мошенники предстанут перед судом. О деле бывших владельцев потребительского кооператива рассказали в краевой полиции. По данным следствия, с марта 2013 года по август 2015 года двое мужчин 37 и 39 лет, являясь председателями кредитно-потребительского кооператива, заключили договоры с 426 жителями города Красноярска и края. Используя свое служебное положение, они вовлекли граждан в организацию для осуществления финансовой взаимопомощи с гарантией возврата внесенных денежных средств и выплаты компенсации за пользование ее личными сбережениями.

«Получив деньги, организаторы КПК перестали выходить  на связь. Общий материальный ущерб от их противоправных действий составил более 129 миллионов рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ущерб возмещен частично, на имущество обвиняемых и их родственников наложен арест», - добавили силовики.

Теперь горе-предпринимателям грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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