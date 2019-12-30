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Следователи назвали причину пожара с погибшими в Шушенском районе

Главная Происшествия
Красноярск
15:46 30 Декабря 2019
происшествия, красноярск, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В следственном комитете назвали предварительную причину пожара, в результате которого на выходных погибли четыре человека. По данному факту возбуждено уголовное дело, пояснили в СК. 

Возгорание началось 28 декабря в селе Шумеры. В доме на момент ЧП находилась семья - супруги и двое сыновей четырех и пяти лет. Заметив дым, отец попытался вынести детей из дома, но сам не смог выбраться на улицу. 

«Прибывшие спасатели обнаружили тела четверых человек с признаками термического воздействия. Семья характеризуется положительно, спиртным не злоупотребляли. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки», - говорится в сообщении. 

Специалисты назначили судебно-медицинские экспертизы, чтобы исключить криминальный фактор. Расследование продолжается. 

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