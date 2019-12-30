Из больницы выписали почти всех пострадавших при жесткой посадке Ми-8 на севере края

В краевом Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» на севере края.

Всего в результате ЧП травмы получили 16 человек, семерых госпитализировали в больницу. На данный момент только один потерпевший проходит лечение в стационаре, остальные выписаны домой. Состояние пациента средней тяжести, у мужчины несколько серьезных переломов.

Напомним, 25 декабря вертолет при взлете попал в снежный вихрь, после чего совершил жесткое приземление. Ми-8 должен был перевезти пассажиров из Байкита на Юрубченское месторождение. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование начал межгосударственный авиационный комитет (МАК).