Красноярец лишился крупной суммы денег во время ужина в ресторане

Житель Красноярска через соцсети просит помощи в поиске грабителя, который вытащил из его куртки деньги. Точную сумму потерпевший не называет, однако в интернете уже опубликованы кадры с изображением предполагаемого преступника.

Как рассказал мужчина, инцидент произошел 28 декабря в кафе «Роща» по ул. Киренского, 2Б. В тот день он отдыхал в заведении, по неосторожности оставив в куртке деньги.

На опубликованной в соцсетях записи с камер видеонаблюдения видно, как один из посетителей оглядывается, а затем подходит к своей верхней одежде. Мужчина достает мобильный телефон и отвечает на звонок. Затем он, делая вид, что ищет что-то в своей куртке, обыскивает карманы соседней. Обнаружив деньги, подозреваемый скрылся вместе с приятелем.

В комментариях к видео один из пользователь Instagram узнал предполагаемого вора. По словам красноярца, с ним произошел похожий случай в ресторане «Якитория». У него из куртки также пропал кошелек. Схема, судя по видео, полностью идентична первой.

Оба красноярца просят опознать человека на видео, остальных посетителей кафе мужчины призывают проявлять бдительность.