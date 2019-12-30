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Красноярец лишился крупной суммы денег во время ужина в ресторане

Главная Происшествия
Красноярск
11:00 30 Декабря 2019
кафе, происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Житель Красноярска через соцсети просит помощи в поиске грабителя, который вытащил из его куртки деньги. Точную сумму потерпевший не называет, однако в интернете уже опубликованы кадры с изображением предполагаемого преступника. 

Как рассказал мужчина, инцидент произошел 28 декабря в кафе «Роща» по ул. Киренского, 2Б. В тот день он отдыхал в заведении, по неосторожности оставив в куртке деньги. 

На опубликованной в соцсетях записи с камер видеонаблюдения видно, как один из посетителей оглядывается, а затем подходит к своей верхней одежде. Мужчина достает мобильный телефон и отвечает на звонок. Затем он, делая вид, что ищет что-то в своей куртке, обыскивает карманы соседней. Обнаружив деньги, подозреваемый скрылся вместе с приятелем. 

В комментариях к видео один из пользователь Instagram узнал предполагаемого вора. По словам красноярца, с ним произошел похожий случай в ресторане «Якитория». У него из куртки также пропал кошелек. Схема, судя по видео, полностью идентична первой.  

Оба красноярца просят опознать человека на видео, остальных посетителей кафе мужчины призывают проявлять бдительность. 

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