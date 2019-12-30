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В Красноярском крае сиротам предоставили квартиры с плесенью

Главная Происшествия
Красноярск
09:45 30 Декабря 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сироты в поселке Большая Мурта Красноярского края получили непригодное для жизни жилье. По этому поводу начал проверку следственный комитет.

В пресс-службе силового ведомства сообщили, что нескольким выпускникам детских домов были предоставлены квартиры с многочисленными строительными дефектами. Через некоторое время из-за недоделок на стенах возникла плесень, в домах постоянная сырость. В таких условиях молодым людям приходится жить с маленькими детьми.

«Следователям предстоит установить качество предоставленного жилья и на основании экспертизы сделать вывод о наличии вины в действиях органов, осуществляющих социальную программу», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе СК. 

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