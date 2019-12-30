В Красноярском крае сиротам предоставили квартиры с плесенью

Сироты в поселке Большая Мурта Красноярского края получили непригодное для жизни жилье. По этому поводу начал проверку следственный комитет.

В пресс-службе силового ведомства сообщили, что нескольким выпускникам детских домов были предоставлены квартиры с многочисленными строительными дефектами. Через некоторое время из-за недоделок на стенах возникла плесень, в домах постоянная сырость. В таких условиях молодым людям приходится жить с маленькими детьми.