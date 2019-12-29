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Семья погибла на пожаре в Красноярском крае

Главная Происшествия
Красноярск
13:01 29 Декабря 2019
пожар, мчс, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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В результате пожара в Красноярском крае погибло четыре человека. Об обстоятельствах вчерашнего происшествия сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В населенном пункте Шунеры на ул. Ленина,65, в 13:40 мск произошел пожар в одноэтажном частном жилом доме, в результате которого погибла семья из четырех человек, из них два ребенка», - сказали ТАСС в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, в пожаре погибли супруги, а также их дети - мальчики четырех и пяти лет. Семья проживала в доме, который полностью сгорел.

Село Шунеры расположено в Шушенском районе Красноярского края. За свою более чем 260-летнию историю оно дважды полностью сгорало.

Фото: pixabay.com

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