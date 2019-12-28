В железногорском поселке восстановили теплоснабжение

В поселке Новый Путь Железногорска устранены аварии на тепловых сетях. Началась подача тепла жителям восьми многоквартирных домов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В настоящее время после запуска системы теплоснабжения в поселке управляющие компании осуществляют запуск внутридомовых тепловых систем», - рассказали в пресс-службе правительства региона.

На тепловых сетях произошло несколько порывов. По данным сайта администрации Железногорска, первый из них был устранен 27 декабря к 19:00. Но утром 28 декабря выявили еще три порыва. Восемь домов полностью отключили от центрального теплоснабжения, еще в 22 отопление подавалось с пониженным давлением.

Восстановительными работами занимались специалисты ООО «Красэко-Электро» и муниципальных предприятий ЖКХ. Было задействовано в общей сложности шесть аварийных бригад. Для жителей отключенных домов было подготовлено два пункта временного размещения.

«Разместиться в пункте выразила намерение одна семья из трех человек», - уточнили в мэрии Железногорска.

Фото: сайт администрации Железногорска