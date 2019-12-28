Начальник отделения одного из красноярских военкоматов подозревается в мошенничестве

Сотрудник одного из районных военных комиссариатов Красноярского края стал фигурантом уголовного дела. В отношении него дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения).

«Установлено, что начальник отделения военного комиссариата, вступив в сговор с руководителем коммерческой организации, совершил хищение свыше 1,1 млн руб. бюджетных средств, перечислив их этой организации за, якобы, выполнение договорных обязательств по проведению мероприятий в период призывных кампаний, в то время как они реально выполнены работниками военкомата», - говорится в сообщении главной военной прокуратуры.

Фамилия подозреваемого и название военкомата не указываются. Отмечается, что в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям работников коммерческой структуры, упомянутой в материалах уголовного дела.