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Начальник отделения одного из красноярских военкоматов подозревается в мошенничестве

Главная Происшествия
Красноярск
13:49 28 Декабря 2019
уголовное, дело, мошенничество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудник одного из районных военных комиссариатов Красноярского края стал фигурантом уголовного дела. В отношении него дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения).

«Установлено, что начальник отделения военного комиссариата, вступив в сговор с руководителем коммерческой организации, совершил хищение свыше 1,1 млн руб. бюджетных средств, перечислив их этой организации за, якобы, выполнение договорных обязательств по проведению мероприятий в период призывных кампаний, в то время как они реально выполнены работниками военкомата», - говорится в сообщении главной военной прокуратуры.

Фамилия подозреваемого и название военкомата не указываются. Отмечается, что в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям работников коммерческой структуры, упомянутой в материалах уголовного дела.

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