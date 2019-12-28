28 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жителей поселка под Железногорском эвакуировали из-за коммунальной аварии

Главная Происшествия
Красноярск
11:53 28 Декабря 2019
происшествия, авария
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В поселке Новый Путь под Железногорском ведутся работы по устранению трех прорывов на теплосетях, на месте работают аварийные бригады. Об этом сообщили в единой диспетчерской службе. 

Минувшей ночью для жителей поселка объявили эвакуацию в загородный лагерь «Горный». Временно переехать из холодных домов согласились три человека, в том числе двое детей. 

Отмечается, что без отопления остались почти 30 домов по ул. Дружбы, Гагарина и Майская. 

В поселке введен режим повышенной готовности. 

«Режим ЧС введут в том случае, если к 18:00 аварию не ликвидируют. Хотя специалисты надеются к этому времени все порывы устранить», - сообщается в паблике «Город и горожане». 

Аварии планируют полностью устранить к вечеру 28 декабря. 

Фото: vk.com/gazetagig

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Курагинском районе оставили под арестом

Всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Курагинском районе оставили под арестом

27 Декабря 2019 г.
Суд не удовлетворил апелляции подозреваемых
Новости Красноярска: На Красноярском водохранилище машина с людьми провалилась под лед

На Красноярском водохранилище машина с людьми провалилась под лед

27 Декабря 2019 г.
Никто не пострадал
Новости Красноярска: Суд до марта продлил домашний арест советнику губернатора Антону Натарову

Суд до марта продлил домашний арест советнику губернатора Антону Натарову

26 Декабря 2019 г.
Его подозревают в хищении бюджетных средств
Новости Красноярска: Прокурора Норильска отправили под арест на два месяца

Прокурора Норильска отправили под арест на два месяца

26 Декабря 2019 г.
Его обвиняют в коррупции
Новости Красноярска: В Красноярске школьница едва не лишилась пальца в бассейне

В Красноярске школьница едва не лишилась пальца в бассейне

26 Декабря 2019 г.
Врачи пришили конечность ребенку
Новости Красноярска: МАК расследует жесткую посадку вертолета Ми-8 в Красноярском крае

МАК расследует жесткую посадку вертолета Ми-8 в Красноярском крае

26 Декабря 2019 г.
Травмы получили 16 человек
Новости компаний
25/12
МТС расскажет красноярцам об уникальном историческом объекте
24/12
МегаФон и СДС-Уголь подписали соглашение о цифровизации угольных предприятий
23/12
МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
22/12
Tele2 подвел итоги года работы в крае
20/12
Санитарно-промышленная лаборатория Красноярского цементного завода аккредитована в сфере экологического контроля
19/12
КрасКом встретит чемпионат России по фигурному катанию режимом повышенной готовности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске нашли опасную плотину

В Красноярске нашли опасную плотину

23 Декабря 2019 г.
Прокуратура распорядилась устранить все нарушения
Новости Красноярска: Красноярца лишили пятикомнатной квартиры из-за перепланировки

Красноярца лишили пятикомнатной квартиры из-за перепланировки

27 Декабря 2019 г.
У жилья появится новый собственник
Новости Красноярска: В Красноярск прилетели участники чемпионата России по фигурному катанию

В Красноярск прилетели участники чемпионата России по фигурному катанию

25 Декабря 2019 г.
Соревнования стартуют 26 декабря
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19