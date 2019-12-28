Жителей поселка под Железногорском эвакуировали из-за коммунальной аварии

В поселке Новый Путь под Железногорском ведутся работы по устранению трех прорывов на теплосетях, на месте работают аварийные бригады. Об этом сообщили в единой диспетчерской службе.

Минувшей ночью для жителей поселка объявили эвакуацию в загородный лагерь «Горный». Временно переехать из холодных домов согласились три человека, в том числе двое детей.

Отмечается, что без отопления остались почти 30 домов по ул. Дружбы, Гагарина и Майская.

В поселке введен режим повышенной готовности.

«Режим ЧС введут в том случае, если к 18:00 аварию не ликвидируют. Хотя специалисты надеются к этому времени все порывы устранить», - сообщается в паблике «Город и горожане».

Аварии планируют полностью устранить к вечеру 28 декабря.

Фото: vk.com/gazetagig