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Всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Курагинском районе оставили под арестом

Главная Происшествия
Красноярск
13:50 27 Декабря 2019
общество, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Железнодорожный районный суд Красноярска не удовлетворил апелляции подозреваемых по делу о прорыве дамбы в Курагинском районе, где погибли 17 рабочих. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщается на сайте высшей инстанции. 

В частности, генеральный директор золотодобывающей компании «Сисим» Максим Ковальков останется в СИЗО минимум до 18 марта 2020 года. 

«При этом в постановление суда по продлению меры пресечения Ковалькову внесены незначительные изменения – исправлено то, что Ковалькову вменяется не «тяжкое преступление», а «преступление средней тяжести». В остальном решение оставлено без изменений», - пояснили в высшей инстанции. 

Адвокаты также не смогли обжаловать решение судьи об изменении меры пресечения еще двум фигурантам - мастеру золотодобывающей компании ООО «Сисим» Евгению Александрову и начальнику участка прииска Андрею Еганову. Они также отправлены под арест до 18 марта. 

Напомним, 19 октября на золотом прииске в Курагинском районе в результате прорыва дамы погибли 17 человек, трое до сих пор числятся пропавшими без вести.

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