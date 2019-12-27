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На Красноярском водохранилище машина с людьми провалилась под лед

Главная Происшествия
Красноярск
10:31 27 Декабря 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В Краснотуранском районе края автомобиль Chevrolet Niva частично провалился под лед. Инцидент произошел накануне на Красноярском водохранилище, сообщили 27 декабря в ГУ МЧС по краю. 

Тонкий лед не выдержал нагрузки, и машина начала уходить под воду. В момент ЧП в автомобиле находились три человека, включая водителя. Они вызвали спасателей, которые помогли пострадавшим эвакуироваться на берег. 

«Три человека были эвакуированы на берег, в медицинской помощи не нуждались», - говорится в сводках КГКУ «Спасатель». 

В ведомстве напомнили, что выезжать на лед можно только в установленных местах - сегодня в крае работают 38 зимних переправ.  

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