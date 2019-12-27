На Красноярском водохранилище машина с людьми провалилась под лед

В Краснотуранском районе края автомобиль Chevrolet Niva частично провалился под лед. Инцидент произошел накануне на Красноярском водохранилище, сообщили 27 декабря в ГУ МЧС по краю.

Тонкий лед не выдержал нагрузки, и машина начала уходить под воду. В момент ЧП в автомобиле находились три человека, включая водителя. Они вызвали спасателей, которые помогли пострадавшим эвакуироваться на берег.

«Три человека были эвакуированы на берег, в медицинской помощи не нуждались», - говорится в сводках КГКУ «Спасатель».

В ведомстве напомнили, что выезжать на лед можно только в установленных местах - сегодня в крае работают 38 зимних переправ.