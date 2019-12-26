Суд до марта продлил домашний арест советнику губернатора Антону Натарову

Железнодорожный районный Красноярска 24 декабря продлил домашний арест советнику губернатора Антону Натарову. Об этом Sibnovosti.ru рассказали в пресс-службе высшей инстанции.

«Домашний арест был продлен на 2 месяца и девять суток - до 14 марта 2020 года включительно», - подтвердили в суде.

Напомним, Натарова вместе с другими фигурантами задержали в марте 2019 года. Советника подозревают в хищении бюджетных средств по отработанной схеме. Уголовное дело насчитывает два эпизода. Первый связан с невыполнением информационных и рекламных услуг за бюджетные деньги, а второй — с хищениями при поставках угля в город Игарка на севере региона. Общая сумма причиненного ущерба составила не менее 4 млн рублей. Средства, по версии силовиков, выводились через подставные и подконтрольные фирмы.

По делу, помимо Натарова, проходит бухгалтер краевого отделения ЛДПР Денис Бундюк, а также представители красноярских СМИ.

Фото со страницы Антона Натарова в соцсети Facebook