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Прокурора Норильска отправили под арест на два месяца

Главная Происшествия
Красноярск
14:11 26 Декабря 2019
происшествия, суд, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Норильский краевой суд определил меру пресечения и.о. прокурора Норильска Хаважу-Бауди Гутаеву, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда. 

«Суд принял решение избрать меру пресечения Гутаеву в виде содержания под стражей сроком на два месяца с 25 декабря 2019 года по 23 февраля 2020 года», - говорится в сообщении высшей инстанции. 

Напомним, во вторник Гутаева задержали по подозрению в коррупции. О сумме взятки, а также об обстоятельствах совершенного преступления пока ничего неизвестно. 

Прокурор Норильска был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Издание «Проспект Мира» опубликовало документ, подписанный главой краевого надзорного ведомства Михаилом Савчиным. В нем говорится, что подозреваемому сохранили прокурорскую зарплату на все время отстранения. Он будет получать оклад и премиальные, даже находясь в СИЗО.

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