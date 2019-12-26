Прокурора Норильска отправили под арест на два месяца

Норильский краевой суд определил меру пресечения и.о. прокурора Норильска Хаважу-Бауди Гутаеву, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

«Суд принял решение избрать меру пресечения Гутаеву в виде содержания под стражей сроком на два месяца с 25 декабря 2019 года по 23 февраля 2020 года», - говорится в сообщении высшей инстанции.

Напомним, во вторник Гутаева задержали по подозрению в коррупции. О сумме взятки, а также об обстоятельствах совершенного преступления пока ничего неизвестно.

Прокурор Норильска был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Издание «Проспект Мира» опубликовало документ, подписанный главой краевого надзорного ведомства Михаилом Савчиным. В нем говорится, что подозреваемому сохранили прокурорскую зарплату на все время отстранения. Он будет получать оклад и премиальные, даже находясь в СИЗО.