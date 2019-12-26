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В Красноярске школьница едва не лишилась пальца в бассейне

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Красноярск
12:32 26 Декабря 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В красноярском бассейне  СШОР «Энергия» 8-летняя красноярка едва не потеряла палец. Инцидент произошел 24 декабря, рассказали в краевом следственном комитете. 

Девочка во время тренировки по плаванию зацепила рукой решетку трубы для подачи воды, что привело к серьезной травме. Когда школьница вырвалась из «ловушки», ее палец практически был оторван. Красноярским медикам удалось пришить его.

«По данному факту следственными органами проводится проверка, по результатам которой будет принять процессуальное решение», - говорится в сообщении ведомства. 

Правоохранителям предстоит опросить свидетелей ЧП, а также определить тяжесть травмы. 

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