МАК расследует жесткую посадку вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал работу по расследованию вынужденной жесткой посадки вертолета Ми-8. Судно авиакомпании «КрасАвиа» накануне опрокинулось на бок в аэропорту села Байкит в Эвенкийском районе.

По последним данным краевого Минздрава, за помощью к врачам обратились 16 пассажиров. Всего на борту было 24 человека, в том числе трое членов экипажа.

«Пять человек, в том числе и пилот судна госпитализированы, двое с переломами конечностей, трое с ушибами легкой тяжести, остальные пострадавшие после осмотра были отпущены домой. У всех пациентов диагностируют травмы легкой и средней тяжести, жизнеугрожающих состояний у людей нет», - рассказали медики.

Напомним, при взлете судно попало в снежный вихрь, после чего совершило жесткое приземление. Ми-8 должен был перевезти пассажиров из Байкита на Юрубченское месторождение. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: Западно-Сибирское СУТ СК России