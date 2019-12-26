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МАК расследует жесткую посадку вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Главная Происшествия
Красноярск
09:45 26 Декабря 2019
происшествия, вертолет
Автор: Sibnovosti.ru
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал работу по расследованию вынужденной жесткой посадки вертолета Ми-8. Судно авиакомпании «КрасАвиа» накануне опрокинулось на бок в аэропорту села Байкит в Эвенкийском районе. 

По последним данным краевого Минздрава, за помощью к врачам обратились 16 пассажиров. Всего на борту было 24 человека, в том числе трое членов экипажа. 

«Пять человек, в том числе и пилот судна госпитализированы, двое с переломами конечностей, трое с ушибами легкой тяжести, остальные пострадавшие после осмотра были отпущены домой. У всех пациентов диагностируют травмы легкой и средней тяжести, жизнеугрожающих состояний у людей нет», - рассказали медики. 

Напомним, при взлете судно попало в снежный вихрь, после чего совершило жесткое приземление. Ми-8 должен был перевезти пассажиров из Байкита на Юрубченское месторождение. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Фото: Западно-Сибирское СУТ СК России

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