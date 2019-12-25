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Пострадавших при жесткой посадке вертолета в крае стало больше

Главная Происшествия
Красноярск
14:36 25 Декабря 2019
происшествия, вертолет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Выросло число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе. По данным краевого Минздрава, в больницу поступили шесть человек. Двоих медики отправили на операцию, а остальные находятся на обследовании. 

«По предварительным данным, у всех  состояние средней тяжести», - сообщают медики.

Ранее говорилось о трех пострадавших.

Напомним, вертолет Ми-8 в 12:45 аварийно сел в аэропорту Байкита. Воздушное судно авиакомпании «КрасАвиа» следовало по маршруту «Байкит – нефтяное месторождение». На взлете  вертолет попал в снежный вихрь, что привело к опрокидыванию на бок. По данным ГУ МЧС по краю, у воздушного судна повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта. 

«В Красноярском крае введен режим ЧС, в связи с жесткой посадкой вертолета Ми-8», - пояснили в ведомстве. 

На борту находились 21 человек, в том числе три члена экипажа. По результатам проверки следственные органы возбудили уголовное дело.  

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