Пострадавших при жесткой посадке вертолета в крае стало больше

Выросло число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе. По данным краевого Минздрава, в больницу поступили шесть человек. Двоих медики отправили на операцию, а остальные находятся на обследовании.

«По предварительным данным, у всех состояние средней тяжести», - сообщают медики.

Ранее говорилось о трех пострадавших.

Напомним, вертолет Ми-8 в 12:45 аварийно сел в аэропорту Байкита. Воздушное судно авиакомпании «КрасАвиа» следовало по маршруту «Байкит – нефтяное месторождение». На взлете вертолет попал в снежный вихрь, что привело к опрокидыванию на бок. По данным ГУ МЧС по краю, у воздушного судна повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта.

«В Красноярском крае введен режим ЧС, в связи с жесткой посадкой вертолета Ми-8», - пояснили в ведомстве.

На борту находились 21 человек, в том числе три члена экипажа. По результатам проверки следственные органы возбудили уголовное дело.