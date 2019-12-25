На севере края вертолет Ми-8 опрокинулся на бок при посадке

В районе населенного пункта Байкит в Эвенкийском районе вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» совершил вынужденную посадку. Инцидент произошел 25 декабря в 12:45, сообщили в ГУ МЧС.

Вертолет опрокинулся на бок - на борту в момент аварийной посадки находилось 29 человек, в том числе три члена экипажа. По предварительной информации, трое получили травмы.

«Для ликвидации последствий всего привлекается 15 человек и 5 единиц техники», - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Предварительная причина ЧП - непогода. Вертолет при взлете попал в снежный вихрь, что привело к жесткой посадке. У Ми-8 повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта. Пилот судна госпитализирован, у одного из пассажиров перелом ноги.