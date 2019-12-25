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В Железногорске приезжий водитель устроил опасный дрифт на территории школы

Главная Происшествия
Красноярск
13:19 25 Декабря 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Железногорске дорожные полицейские оштрафовали водителя, который устроил опасный дрифт на территории школы, рассказали в ГИБДД. 

Мужчина приехал из Абакана в Железногорск к родственникам. Он придумал для себя развлечение. Заезжая на территорию школы под знак «Движение запрещено», водитель совершал опасные маневры. Это продолжалось в течение двух дней, администрация образовательного учреждения пожаловалась в полицию, предоставив кадры с камер видеонаблюдения. 

«Личность автомобилисты была установлена. Житель Абакана пояснил, что в момент совершения правонарушения он не понимал, что создает опасность для детей, посещающих школу. Вину в совершенных нарушениях он признал полностью»,- рассказали в ГИБДД. 

Водителя оштрафовали на две тысячи рублей. 

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