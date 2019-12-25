Подозреваемого в получении взятки прокурора Норильска отстранили от работы

Исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев отстранен от исполнения служебных обязанностей. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Информацию подтвердили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«С согласия органов прокуратуры проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении исполняющего обязанности прокурора города Норильска. По указанию прокурора края он отстранен от исполнения служебных обязанностей», - пояснили в контролирующем ведомстве.

Напомним, во вторник Гутаева задержали по подозрению в коррупции. Другие подробности инцидента пока не уточняются. Расследование ведет Следственный комитет России.

Хаваж-Бауди Гутаев начал исполнять обязанности прокурора Норильска в 2018 году.