На краевой трассе в ДТП погиб водитель грузовика

В Красноярском крае на 786 км дороги Р-255 «Сибирь» накануне вечером произошла авария с участием четырех транспортных средств. В ДТП погиб водитель ГАЗа, рассказали в ГИБДД.

Грузовик двигался в сторону Ачинска и выехал на встречную полосу для обгона. В этот момент машина столкнулась с фурой Volvo.

«После этого автомобиль ГАЗ допустил столкновение со вторым грузовым автомобилем Volvo и легковым автомобилем Lada», - пояснили в ведомстве.

Предполагаемый виновник аварии погиб. Также в больницу с травмами доставлен 52-летний водитель Volvo. Другие обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Движение на трассе восстановлено.