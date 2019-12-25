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На краевой трассе в ДТП погиб водитель грузовика

Главная Происшествия
Красноярск
10:29 25 Декабря 2019
происшествия, авария
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Красноярском крае на 786 км дороги Р-255 «Сибирь» накануне вечером произошла авария с участием четырех транспортных средств. В ДТП погиб водитель ГАЗа, рассказали в ГИБДД. 

Грузовик двигался в сторону Ачинска и выехал на встречную полосу для обгона. В этот момент машина столкнулась с фурой Volvo. 

«После этого автомобиль ГАЗ допустил столкновение со вторым грузовым автомобилем Volvo и легковым автомобилем Lada», - пояснили в ведомстве. 

Предполагаемый виновник аварии погиб. Также в больницу с травмами доставлен 52-летний водитель Volvo. Другие обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Движение на трассе восстановлено. 

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