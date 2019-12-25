В Железногорске задержан пьяный водитель с 11-месячным ребенком

В Железногорске инспекторы ГИБДД остановили нетрезвого автомобилиста, в машине которого находился 11-месячный пассажир. Дорожные полицейские заметили, что водитель Mitsubishi двигается с нарушением траектории. Требование остановиться он проигнорировал, началось преследование. Водитель не смог уйти от погони – потерял управление и въехал в ограду дачного домика в поселке Первомайский.

«Водителем автомобиля оказался 47-летний местный житель, по внешним признакам он был в нетрезвом состоянии. Кроме этого, в транспортном средстве на переднем пассажирском сидении находился несовершеннолетний, который не был пристегнут с помощью автокресла», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Автомобилист прошел освидетельствование на состояние опьянения. Алкотестер показал 1,10 мг/л.

Силовики выяснили, что ребенок – сын гражданской жены нарушителя. Водителю грозят штрафы на сумму 33 тысячи рублей и лишение прав от полутора до двух лет, передает корреспондент Sibnovosti.ru.