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Прокурора Норильска заподозрили в получении взятки

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Красноярск
08:30 25 Декабря 2019
происшествия, красноярск, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев подозревается в получении взятки в особо крупном размере. По данным источников в правоохранительных органах, он был задержан с поличным.

Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет России, сообщает ряд федеральных СМИ. Официального подтверждения данной информации пока нет - в силовых структурах комментариев о задержании и.о. прокурора не предоставляют.

В прокуратуре Красноярского края информацию не комментируют из-за отсутствия данных, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что 32-летний Хаваж-Бауди Гутаев имеет чин младшего советника юстиции.
 

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