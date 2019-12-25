Прокурора Норильска заподозрили в получении взятки

Исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев подозревается в получении взятки в особо крупном размере. По данным источников в правоохранительных органах, он был задержан с поличным.

Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет России, сообщает ряд федеральных СМИ. Официального подтверждения данной информации пока нет - в силовых структурах комментариев о задержании и.о. прокурора не предоставляют.

В прокуратуре Красноярского края информацию не комментируют из-за отсутствия данных, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что 32-летний Хаваж-Бауди Гутаев имеет чин младшего советника юстиции.

