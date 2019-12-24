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Суд приостановил деятельность золотодобытчика после прорыва дамбы в Минусинском районе

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Красноярск
13:11 24 Декабря 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Суд Курагинского района постановил ограничить деятельность компании «Сисим» - золодобытчики не смогут проводить работы на реке Сисим в течение 60 дней, а на участке Сейбы -  на протяжении 90 суток. 

По данным Росприроднадзора, после проверки деятельности компании возбуждены три дела об административных правонарушениях. «Сисиму» предложили добровольно возместить вред окружающей среде на 363,5 млн рублей.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, золотодобытчики могут лишиться лицензии после прорыва дамбы на реке Сейба. 

Напомним, трагедия произошла 19 октября в Минусинском районе. Вода прорвала пять самовольных дамб. В результате ЧП погибли 17 человек, 28 пострадали, а трое до сих пор числятся пропавшими без вести. Арестованы директор компании-собственника артели и два сотрудника.

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