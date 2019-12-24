В Красноярске пьяная мать убила годовалого ребенка

В Кировском районе Красноярска задержана 25-летняя женщина по подозрению в убийстве собственного ребенка. По данным следственного комитета, молодая мать ночью распивал алкоголь, а годовалая девочка проснулась и стала капризничать.
Женщина решила «успокоить» ребенка ударами по голове. После побоев новорожденная затихла – мать подумала, что она спит. Только на утро красноярка обнаружила, что ее ребенок мертв, передает корреспондент Sibnovosti.ru.
«Подозреваемая задержана, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Также в ходе следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников органов опеки и попечительства по факту ненадлежащего исполнения ими своих должностных обязанностей», - сообщили в пресс-службе ведомства.