В Красноярске пьяная мать убила годовалого ребенка

В Кировском районе Красноярска задержана 25-летняя женщина по подозрению в убийстве собственного ребенка. По данным следственного комитета, молодая мать ночью распивал алкоголь, а годовалая девочка проснулась и стала капризничать.

Женщина решила «успокоить» ребенка ударами по голове. После побоев новорожденная затихла – мать подумала, что она спит. Только на утро красноярка обнаружила, что ее ребенок мертв, передает корреспондент Sibnovosti.ru.