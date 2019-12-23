Количество пострадавших в аварии с автобусом под Минусинском увеличилось

Стало известно о десяти пострадавших в аварии с рейсовым автобусом в Минусинском районе. Накануне 36-летний водитель пассажирского Kia Grandbird потерял управление и слетел в кювет в районе поселка Белык. Пятерым пострадавшим оказана медицинская помощь, еще пятеро проходят обследования, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ГИБДД.

Всего в автобусе находились 20 пассажиров. За ними отправили резервный автобус, кто-то добрался до пункта назначения на попутках.

Госавтоинспекция назначила проверку в отношении автотранспортного предприятия и должностных лиц.

Отметим, что пострадавшим в аварии полагаются страховые выплаты.