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Количество пострадавших в аварии с автобусом под Минусинском увеличилось

Главная Происшествия
Красноярск
08:55 23 Декабря 2019
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Стало известно о десяти пострадавших в аварии с рейсовым автобусом в Минусинском районе. Накануне 36-летний водитель пассажирского Kia Grandbird потерял управление и слетел в кювет в районе поселка Белык. Пятерым пострадавшим оказана медицинская помощь, еще пятеро проходят обследования, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ГИБДД. 

Всего в автобусе находились 20 пассажиров. За ними отправили резервный автобус, кто-то добрался до пункта назначения на попутках.

Госавтоинспекция назначила проверку в отношении автотранспортного предприятия и должностных лиц.

Отметим, что пострадавшим в аварии полагаются страховые выплаты.

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