В Минусинском районе рейсовый автобус съехал в кювет

В Минусинском районе края рейсовый автобус №549 съехал в кювет, травмы получили семь пассажиров. Всего в автобусе находились 20 человек, рассказали 22 декабря в ГИБДД.

Авария произошла на 13-м км дороги «Минусинск-Городок-Белык». 36-летний водитель рейсового автобуса Kia не справился с управлением и съехал с обочины. Семь человек обратились за медпомощью - их отправили на амбулаторное лечение.