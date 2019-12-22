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В Минусинском районе рейсовый автобус съехал в кювет

Главная Происшествия
Красноярск
16:48 22 Декабря 2019
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Минусинском районе края рейсовый автобус №549 съехал в кювет, травмы получили семь пассажиров. Всего в автобусе находились 20 человек, рассказали 22 декабря в ГИБДД. 

Авария произошла на 13-м км дороги «Минусинск-Городок-Белык». 36-летний водитель рейсового автобуса Kia не справился с управлением и съехал с обочины. Семь человек обратились за медпомощью - их отправили на амбулаторное лечение. 

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции назначена проверка в отношении перевозчика автотранспортного предприятия и должностных лиц. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства аварии», - пояснили в ГИБДД.  

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