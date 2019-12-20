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Автобус и автомобиль столкнулись на трассе в Красноярском крае

Главная Происшествия
Красноярск
17:11 20 Декабря 2019
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Новоселовском районе Красноярского края иномарка Skoda столкнулась с микроавтобусом Ford. Авария произошла сегодня, 20 декабря, на 199 км трассы Р-257 «Енисей», рассказали в ГИБДД. 

Предварительно установлено, что 71-летний водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус. 

«В момент ДТП в микроавтобусе находились семь пассажиров. В результате аварии пострадали три пассажира микроавтобуса и водитель Skoda, водитель автобуса не пострадал», - пояснили в ведомстве. 

Другие обстоятельства аварии выясняются. 

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