Автобус и автомобиль столкнулись на трассе в Красноярском крае

В Новоселовском районе Красноярского края иномарка Skoda столкнулась с микроавтобусом Ford. Авария произошла сегодня, 20 декабря, на 199 км трассы Р-257 «Енисей», рассказали в ГИБДД.

Предварительно установлено, что 71-летний водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус.

«В момент ДТП в микроавтобусе находились семь пассажиров. В результате аварии пострадали три пассажира микроавтобуса и водитель Skoda, водитель автобуса не пострадал», - пояснили в ведомстве.

Другие обстоятельства аварии выясняются.