20 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Лесосибирске крыша пилорамы обрушилась на рабочих

Главная Происшествия
Красноярск
13:06 20 Декабря 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На предприятии «Восток» в Лесосибирске обрушилась крыша пилорамы - травмы получили три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю. 

Обрушение произошло на площади 50 «квадратов». Под завалами оказались рабочие - с травмами их госпитализировали в больницу, после чего перевели на амбулаторное лечение. Всего на площадке на момент ЧП находились 11 человек, но не все успели выскочить из-под падающей крыши.

По словам очевидцев, травмы у рабочих средние - у одного зафиксированы переломы, еще двое получили ушибы. 

По данным из открытых источников, ООО «Восток» занимается оптовой торговлей лесоматериалами и санитарно-техническим оборудованием.

Фото: vk.com/kolesolsib

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Суд вынес приговор жителю Дивногорска за гибель новорожденного сына

Суд вынес приговор жителю Дивногорска за гибель новорожденного сына

20 Декабря 2019 г.
Мужчина проведет 11 лет в колонии общего режима
Новости Красноярска: В красноярском нацпарке «Ергаки» сгорели три недостроенные базы

В красноярском нацпарке «Ергаки» сгорели три недостроенные базы

19 Декабря 2019 г.
Никто не погиб
Новости Красноярска: В Норильске сгорел приют для животных

В Норильске сгорел приют для животных

19 Декабря 2019 г.
По данным СМИ, многие питомцы погибли
Новости Красноярска: Суд продлил арест для подозреваемых по делу о прорыве дамбы в Курагинском районе

Суд продлил арест для подозреваемых по делу о прорыве дамбы в Курагинском районе

19 Декабря 2019 г.
Они будут находиться под стражей до 18 марта
Новости Красноярска: Красноярка посадила маленького сына за руль ради «лайков» в соцсетях

Красноярка посадила маленького сына за руль ради «лайков» в соцсетях

18 Декабря 2019 г.
Девушку нашли и оштрафовали
Новости Красноярска: Красноярцев обеспокоила эвакуация детского сада в Студгородке

Красноярцев обеспокоила эвакуация детского сада в Студгородке

18 Декабря 2019 г.
Воспитанников эвакуировали на улицу
Новости компаний
20/12
Санитарно-промышленная лаборатория Красноярского цементного завода аккредитована в сфере экологического контроля
19/12
КрасКом встретит чемпионат России по фигурному катанию режимом повышенной готовности
18/12
Жители Красноярска еще успевают приобрести квартиру на Взлетке по выгодным условиям!
13/12
Приложение Альфа-Банка признано лучшим в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Проезд в красноярских трамваях и троллейбусах все-таки подорожает

Проезд в красноярских трамваях и троллейбусах все-таки подорожает

17 Декабря 2019 г.
Изменения могут вступить в силу с нового года
Новости Красноярска: Приставы опечатали филиал популярной службы доставки суши в Красноярске

Приставы опечатали филиал популярной службы доставки суши в Красноярске

16 Декабря 2019 г.
Такое решение принял суд
Новости Красноярска: С 1 января в Красноярском крае увеличат минимальную заработную плату

С 1 января в Красноярском крае увеличат минимальную заработную плату

16 Декабря 2019 г.
Доходы станут больше на 7,5%
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19