В Лесосибирске крыша пилорамы обрушилась на рабочих

На предприятии «Восток» в Лесосибирске обрушилась крыша пилорамы - травмы получили три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Обрушение произошло на площади 50 «квадратов». Под завалами оказались рабочие - с травмами их госпитализировали в больницу, после чего перевели на амбулаторное лечение. Всего на площадке на момент ЧП находились 11 человек, но не все успели выскочить из-под падающей крыши.

По словам очевидцев, травмы у рабочих средние - у одного зафиксированы переломы, еще двое получили ушибы.

По данным из открытых источников, ООО «Восток» занимается оптовой торговлей лесоматериалами и санитарно-техническим оборудованием.

Фото: vk.com/kolesolsib