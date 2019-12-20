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Суд вынес приговор жителю Дивногорска за гибель новорожденного сына

Главная Происшествия
Красноярск
10:30 20 Декабря 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Дивногорске суд вынес приговор мужчине, который убил своего трехмесячного сына. Молодой отец остался дома один, когда мать ребенка ушла на работу в ночную смену, а старшая дочь ночевала у бабушки. Малыш проснулся, и пьяный мужчина не смог его успокоить. Не желая терпеть детский плачь, обвиняемый нанес сыну множественные удары по телу и несколько раз укусил его. Ребенок скончался на месте.

«Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободу сроком на один год», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю.

Добавим, что в Боготоле осуждена 22-летняя мать, которая кормила навороженную дочь разведенным сухим молоком. На таком питании девочка дожила до семи месяцев, а потом попала в больницу с диагнозом «острая кишечная инфекция» и с осложнением в виде синдрома полиорганной недостаточности. Врачи спасти ребенка не смогли. Суд приговорил женщину к ограничению свободы сроком на шесть месяцев за причинение смерти по неосторожности, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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