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В красноярском нацпарке «Ергаки» сгорели три недостроенные базы

Главная Происшествия
Красноярск
17:00 19 Декабря 2019
красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В Ермаковском районе Красноярского края сегодня, 19 декабря, произошел пожар на туристической базе, расположенной в нацпарке «Ергаки». По данным ГУ МЧС, горели три дома базы «Пик Звездный» - строения пока не ввели в эксплуатацию. 

«Пожар локализован на площади в 432 кв.м. Погибших, травмированных нет. На месте работают 5 автоцистерн, 13 человек личного состава», - пояснили в ведомстве. 

Что стало причиной возгорания, пока не уточняется. На месте работаю дознаватели МЧС. 

На кадрах с места происшествия видно, что огонь практически полностью уничтожил одно строение. 

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