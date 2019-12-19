В красноярском нацпарке «Ергаки» сгорели три недостроенные базы

В Ермаковском районе Красноярского края сегодня, 19 декабря, произошел пожар на туристической базе, расположенной в нацпарке «Ергаки». По данным ГУ МЧС, горели три дома базы «Пик Звездный» - строения пока не ввели в эксплуатацию.

«Пожар локализован на площади в 432 кв.м. Погибших, травмированных нет. На месте работают 5 автоцистерн, 13 человек личного состава», - пояснили в ведомстве.

Что стало причиной возгорания, пока не уточняется. На месте работаю дознаватели МЧС.

На кадрах с места происшествия видно, что огонь практически полностью уничтожил одно строение.