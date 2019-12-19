В Норильске сгорел приют для животных

В норильском приюте для животных накануне произошел пожар. По данным ГУ МЧС по краю, здание по ул. Заводская, 4 удалось потушить спустя полтора часа.

«На тушение пожара привлекались от МЧС России 13 человек и 3 единицы техники», - говорится в официальной сводке ведомства.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание на втором этаже помещения.

Как пишет «Таймырский телеграф», приют располагался в Старом городе - районе, где нет жилых домов, а только производственные помещения и предприятия. По словам очевидцев, пожарные выносили из горящего здания собак и кошек, сообщается о погибших животных, но их точное количество пока официально не установлено. Также неизвестно, сколько всего питомцев было в здании на момент ЧП.

Пострадавших животных - 14 собак - отвезли в ветклиники города, где им оказали первую помощь. Некоторых питомцев для дальнейшего ухода забрали волонтеры.

Фото: ttelegraf.ru