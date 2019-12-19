19 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Норильске сгорел приют для животных

Главная Происшествия
Красноярск
14:10 19 Декабря 2019
происшествия, норильск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В норильском приюте для животных накануне произошел пожар. По данным ГУ МЧС по краю, здание по ул. Заводская, 4 удалось потушить спустя полтора часа.  

«На тушение пожара привлекались от МЧС России 13 человек и 3 единицы техники», - говорится в официальной сводке ведомства. 

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание на втором этаже помещения. 

Как пишет «Таймырский телеграф», приют располагался в Старом городе - районе, где нет жилых домов, а только производственные помещения и предприятия. По словам очевидцев, пожарные выносили из горящего здания собак и кошек, сообщается о погибших животных, но их точное количество пока официально не установлено. Также неизвестно, сколько всего питомцев было в здании на момент ЧП.

Пострадавших животных - 14 собак - отвезли в ветклиники города, где им оказали первую помощь. Некоторых питомцев для дальнейшего ухода забрали волонтеры.

Фото: ttelegraf.ru 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Суд продлил арест для подозреваемых по делу о прорыве дамбы в Курагинском районе

Суд продлил арест для подозреваемых по делу о прорыве дамбы в Курагинском районе

19 Декабря 2019 г.
Они будут находиться под стражей до 18 марта
Новости Красноярска: Красноярка посадила маленького сына за руль ради «лайков» в соцсетях

Красноярка посадила маленького сына за руль ради «лайков» в соцсетях

18 Декабря 2019 г.
Девушку нашли и оштрафовали
Новости Красноярска: Красноярцев обеспокоила эвакуация детского сада в Студгородке

Красноярцев обеспокоила эвакуация детского сада в Студгородке

18 Декабря 2019 г.
Воспитанников эвакуировали на улицу
Новости Красноярска: Обвиняемые в фальсификации выборов члены красноярского УИК извинились публично

Обвиняемые в фальсификации выборов члены красноярского УИК извинились публично

18 Декабря 2019 г.
Они опубликовали заметку в газете
Новости Красноярска: Житель Шарыповского района ждет суда за гибель ребенка на воде

Житель Шарыповского района ждет суда за гибель ребенка на воде

17 Декабря 2019 г.
На озере Большое мужчина сбил девочку на лодке
Новости Красноярска: Красноярцу вынесли суровый приговор за стрельбу по машинам

Красноярцу вынесли суровый приговор за стрельбу по машинам

17 Декабря 2019 г.
Был ранен один человек, повреждено два авто
Новости компаний
19/12
КрасКом встретит чемпионат России по фигурному катанию режимом повышенной готовности
18/12
Жители Красноярска еще успевают приобрести квартиру на Взлетке по выгодным условиям!
13/12
Приложение Альфа-Банка признано лучшим в стране
13/12
«Королевство Медведей» покорит сердца красноярцев
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске закроют разворот на ул. 9 Мая

В Красноярске закроют разворот на ул. 9 Мая

18 Декабря 2019 г.
Запрет будет действовать постоянно
Новости Красноярска: В Красноярске подвели итоги эксперимента с «Бионордом»

В Красноярске подвели итоги эксперимента с «Бионордом»

18 Декабря 2019 г.
Стало больше аварий
Новости Красноярска: Жителям края обещают новые премии и пособия

Жителям края обещают новые премии и пособия

17 Декабря 2019 г.
Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19