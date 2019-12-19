Суд продлил арест для подозреваемых по делу о прорыве дамбы в Курагинском районе

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест для троих подозреваемых по делу о прорыве дамбы на золотом прииске в Курагинском районе.

Решением высшей инстанции генеральный директор ООО «Сисим», начальник участка и горный мастер останутся под стражей как минимум до 18 марта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос об изменении меры пресечения для гендиректора ООО «Сисим» Максима Ковалькова на домашний арест, однако суд отклонил ходатайство.

Напомним, 19 октября на золотом прииске в результате прорыва дамы погибли 17 человек, трое до сих пор числятся пропавшими без вести. Свою вину в случившемся признает только начальник участка прииска Андрей Еганов. Директор предприятия Максим Ковальков и горный мастер Евгений Александров свою причастность к трагедии отрицают.

