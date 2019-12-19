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Суд продлил арест для подозреваемых по делу о прорыве дамбы в Курагинском районе

Главная Происшествия
Красноярск
08:55 19 Декабря 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест для троих подозреваемых по делу о прорыве дамбы на золотом прииске в Курагинском районе.

Решением высшей инстанции генеральный директор ООО «Сисим», начальник участка и горный мастер останутся под стражей как минимум до 18 марта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос об изменении меры пресечения для гендиректора ООО «Сисим» Максима Ковалькова на домашний арест, однако суд отклонил ходатайство.

Напомним, 19 октября на золотом прииске в результате прорыва дамы погибли 17 человек, трое до сих пор числятся пропавшими без вести. Свою вину в случившемся признает только начальник участка прииска Андрей Еганов. Директор предприятия Максим Ковальков и горный мастер Евгений Александров свою причастность к трагедии отрицают.
 

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