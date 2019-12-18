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Красноярка посадила маленького сына за руль ради «лайков» в соцсетях

Главная Происшествия
Красноярск
14:24 18 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники ГИБДД оштрафовали жительницу Красноярска за нарушение требований к перевозке детей. 31-летняя женщина посадила маленького сына за руль и сняла происходящее на видео - после она выложила запись в социальные сети, написав, что «сын учит ее водить». Кадры набрали большое количество просмотров. 

Полицейские установили личность красноярки и составили на нее административный протокол. Штраф за неправильную перевозку детей составляет три тысячи рублей. 

«С нарушительницей проведена профилактическая беседа, в ходе которой инспекторы напомнили, что при движении автомобиля ребенок, в зависимости от его возраста, роста и веса, всегда должен перевозиться с использованием детских удерживающих устройств, либо быть пристегнут ремнями безопасности», - пояснили в ГИБДД. 

Женщина заявила, что осознала свою вину и пообещала, что подобное не повторится. 

Фото: ГИБДД

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